1820-2020: due secoli di Pasta Cuomo a Gragnano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sabato 26 settembre, l’unica tra le più antiche famiglie di Pastai gragnanesi ancora in attività celebra il bicentenario della sua origine con l’inaugurazione del Museo della Pasta Cuomo. Dal fondatore Antonio all’evoluzione tecnologica portata avanti oggi da Alfonso, Amelia e Anna, i valori e la qualità artigianale della Pasta Cuomo ancora oggi sono sinonimo della grande tradizione Pastaia nel mondo. Questa straordinaria storia, recuperata grazie ad una rigorosa ricostruzione su documenti originali, realizzata dal prof. Silvio de Majo, docente emerito di Storia Economica e Archeologia industriale all’Università di Napoli Federico II, e dalla ricercatrice Francesca Caiazzo, rivive oggi, con il progetto dell’architetto Francesco ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 settembre 2020) Sabato 26 settembre, l’unica tra le più antiche famiglie dii gragnanesi ancora in attività celebra il bicentenario della sua origine con l’inaugurazione del Museo della. Dal fondatore Antonio all’evoluzione tecnologica portata avanti oggi da Alfonso, Amelia e Anna, i valori e la qualità artigianale dellaancora oggi sono sinonimo della grande tradizioneia nel mondo. Questa straordinaria storia, recuperata grazie ad una rigorosa ricostruzione su documenti originali, realizzata dal prof. Silvio de Majo, docente emerito di Storia Economica e Archeologia industriale all’Università di Napoli Federico II, e dalla ricercatrice Francesca Caiazzo, rivive oggi, con il progetto dell’architetto Francesco ...

Sabato 26 settembre, l’unica tra le più antiche famiglie di pastai gragnanesi ancora in attività celebra il bicentenario della sua origine con l’inaugurazione del Museo della Pasta Cuomo. Dal fondator ...

Alla festa parrocchiale in mostra le sveglie La più vecchia è del 1820

In occasione della festa patronale, da domani al 29 settembre, verrà riproposta dopo il successo dello scorso anno (circa 1000 firme nel libro dei ricordi) la mostra di ‘Sveglie d’epoca’ allestita dal ...

In occasione della festa patronale, da domani al 29 settembre, verrà riproposta dopo il successo dello scorso anno (circa 1000 firme nel libro dei ricordi) la mostra di 'Sveglie d'epoca' allestita dal ...