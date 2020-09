«​La mia Gaia è morta | perdonerò Pietro solo quando capirà che cosa ha fatto »

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il telefono che squillava a vuoto, la corsa a casa, le due sagome a terra coperte da un telo, l'orribile intuizione. Parla per la prima volta il papà di una delle due ragazze travolte e uccise dal figlio del regista Paolo Genovese. «Lei era prudente e attenta. Non voleva finire come me, sulla sedia a rotelle dopo un incidente».Edward Von Freymann, 57 anni, assicuratore, è il papà di, investita insieme a Camilla Romagnoli dal suv guidato daGenovese, figlio del noto regista Paolo, la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso in Corso Francia, a Roma. La sua vita era già stata fortemente segnata da un incidente in moto nel 2011 che lo aveva costretto in sedia a rotelle e che aveva avuto ripercussioni anche sulla figlia. Proprio per questo«era una ragazza prudentissima, ...