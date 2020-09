"Zitta gallina" alla Berlinguer. Per Corona finisce malissimo. Ecco i provvedimenti Rai (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si mette male per Mauro Corona, protagonista nella puntata di ieri sera di un violentissimo scontro verbale con la conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer, apostrofata con un volgare "Zitta gallina", al termine del quale lo scrittore si è alzato per abbandonare lo studio. La Rai ha infatti deciso di prendere provvedimenti contro Corona e ne ha approfittato per chiedere ufficialmente scusa a tutte le donne. La direzione della rete presentano le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e «in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice». Insulti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si mette male per Mauro, protagonista nella puntata di ieri sera di un violentissimo scontro verbale con la conduttrice di Cartabianca, Bianca, apostrofata con un volgare "", al termine del quale lo scrittore si è alzato per abbandonare lo studio. La Rai ha infatti deciso di prenderecontroe ne ha approfittato per chiedere ufficialmente scusa a tutte le donne. La direzione della rete presentano le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e «in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Maurosi è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice». Insulti ...

