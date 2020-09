Zayn Malik verso il nuovo album dopo le anticipazioni sui social (Di mercoledì 23 settembre 2020) Zayn Malik verso il nuovo album. Gli ultimi indizi dell’ex One Direction sembrano condurre tutti nella stessa direzione, ovvero in quella di nuova musica imminente. Il suo profilo social è stato ripulito, con la comparsa di altre foto che suggeriscono quanto il ritorno sia vicino. Le poche novità che l’artista ha voluto concedere hanno fatto immediatamente balzare in trend topic l’hashtah #Z3ISCOMING, con le fan che sono impazzite al solo pensiero che il loro idolo possa tornare alla musica in un periodo così particolare per la sua vita. L’artista sta infatti per diventare padre del suo primo figlio e, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero del contrario, il piccolo (o la piccola) Malik non è ancora ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)il. Gli ultimi indizi dell’ex One Direction sembrano condurre tutti nella stessa direzione, ovvero in quella di nuova musica imminente. Il suo profiloè stato ripulito, con la comparsa di altre foto che suggeriscono quanto il ritorno sia vicino. Le poche novità che l’artista ha voluto concedere hanno fatto immediatamente balzare in trend topic l’hashtah #Z3ISCOMING, con le fan che sono impazzite al solo pensiero che il loro idolo possa tornare alla musica in un periodo così particolare per la sua vita. L’artista sta infatti per diventare padre del suo primo figlio e, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero del contrario, il piccolo (o la piccola)non è ancora ...

anguriadorata : RT @midnightmella: Zayn Malik signore e signori, l'uomo che posta senza avvisare - goldennnow : AIUTO STO MALE ZAYN RINGO MALIK TI AMO AIUROAHAUAUI AS I - stosullaluna_ : RT @caticanonico: io che vado da mia madre a dirgli che venerdì esce la canzone nuova di zayn malik mia madre che non ha idea di chi sia:… - Killercat_larry : RT @_i_m_a_s_o_n_g_: Io : Capacità matematiche: louis tomlinson Capacità di equilibrio :harry styles Capacità nel farsi capire quando parli… - LoveCanYaman : RT @_iilary: COME FAR MORIRE METÀ DELLA POPOLAZIONE: TUTORIAL BY ZAYN MALIK -

Ultime Notizie dalla rete : Zayn Malik Zayn Malik ha aggiornato le foto profilo di tutti i suoi social e questo significa solo una cosa: Z3 IS COMING! MTV.IT Zayn Malik ha aggiornato le foto profilo di tutti i suoi social e questo significa solo una cosa: Z3 IS COMING!

Zayn Malik sta per annunciare una nuova era musicale, ne siamo sempre più convinti! L'ultimo indizio in ordine di tempo che ha lanciato ai fan è inequivocabile: il cantante ha cambiato le immagini pro ...

Niall Horan commenta la rimozione delle statue di cera degli One Direction

L’ex membro degli One Direction Niall Horan si è pronunciato ufficialmente dopo che è arrivata la notizia sul web che le figure di cera della band sarebbero state rimosse dal museo londinese di Madame ...

Zayn Malik sta per annunciare una nuova era musicale, ne siamo sempre più convinti! L'ultimo indizio in ordine di tempo che ha lanciato ai fan è inequivocabile: il cantante ha cambiato le immagini pro ...L’ex membro degli One Direction Niall Horan si è pronunciato ufficialmente dopo che è arrivata la notizia sul web che le figure di cera della band sarebbero state rimosse dal museo londinese di Madame ...