Xbox Series X nel nuovo trailer del pre-order che evidenzia 'la velocità e le prestazioni senza pari' della console (Di mercoledì 23 settembre 2020) I preordini per Xbox Series X sono stati aperti ieri, 22 settembre, e Microsoft per l'occasione ha pubblicato un nuovo breve trailer.Il trailer, intitolato "Power your preorder", un gioco di parole basato sullo slogan "Power your dreams", si concentra principalmente su un paio di giochi che saremo in grado di giocare sulla prossima console.Giochi come Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) I preordini perX sono stati aperti ieri, 22 settembre, e Microsoft per l'occasione ha pubblicato unbreve.Il, intitolato "Power your pre", un gioco di parole basato sullo slogan "Power your dreams", si concentra principalmente su un paio di giochi che saremo in grado di giocare sulla prossima.Giochi come Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077.Leggi altro...

