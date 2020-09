William sull’essere padre di George | Charlotte e Louis | «Mi ha cambiato la vita»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «Non esiste un Pianeta B». Il principe William, seppur indirettamente, fa suo il celebre slogan rivelando quanto la sua attenzione per la questione ambientale sia aumentata dopo l’arrivo di George, Charlotte e Louis: «Sono da sempre legato alle tematiche della natura», ha affermato in «A Planet For Us All», un documentario di ITV che andrà in onda il prossimo mese. «Con la paternità poi ho cambiato ulteriormente punto di vista».