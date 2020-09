Volley, Coppa Italia A1: Milano cede il passo a Monza, Ravenna ok su Piacenza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sorride la Vero Volley Monza nella terza giornata della Coppa Italia A1. Monza vince in cinque set contro Allianz Milano 2-3 (13-25, 28-26, 25-20, 21-25, 16-18). Monza e Milano hanno così chiuso il girone a 7 punti, con i brianzoli avanti in virtù di una vittoria in più. Sono bastati invece tre set a Ravenna e Vibo Valentia che si sono imposte nettamente rispettivamente su Piacenza (25-23, 25-18, 25-18) e Verona (24-26, 21-25, 24-26). Trionfo in cinque set anche per Padova contro Latina (20-25, 25-21, 19-25, 25-23, 15-13). Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sorride la Veronella terza giornata dellaA1.vince in cinque set contro Allianz2-3 (13-25, 28-26, 25-20, 21-25, 16-18).hanno così chiuso il girone a 7 punti, con i brianzoli avanti in virtù di una vittoria in più. Sono bastati invece tre set ae Vibo Valentia che si sono imposte nettamente rispettivamente su(25-23, 25-18, 25-18) e Verona (24-26, 21-25, 24-26). Trionfo in cinque set anche per Padova contro Latina (20-25, 25-21, 19-25, 25-23, 15-13).

