Verstappen dopo il GP Toscana: “Ho parlato con il team dei problemi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Max Verstappen è stato costretto al ritiro al GP d’Italia e al GP di Toscana per motivi legati alla power unit. Per queste vicende, dopo il doppio weekend nel Bel Paese, l’olandese ha incontrato i piani alti del team per discutere dei problemi avuti con l’intento di cercare serenità e maggiore competitività. Verstappen ed il ritiro nel GP di Toscana e d’Italia Super Max non è stato certo dei più fortunati negli ultimi due weekend, con ben due ritiri causati da guasti meccanici ai quali lui non ha mai potuto opporsi. Durante l’ultimo weekend, quello del GP di Toscana, l’olandese è stato costretto al ritiro per l’incidente durante il primo giro. L’essersi ritrovato nel gruppo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Maxè stato costretto al ritiro al GP d’Italia e al GP diper motivi legati alla power unit. Per queste vicende,il doppio weekend nel Bel Paese, l’olandese ha incontrato i piani alti delper discutere dei problemi avuti con l’intento di cercare serenità e maggiore competitività.ed il ritiro nel GP die d’Italia Super Max non è stato certo dei più fortunati negli ultimi due weekend, con ben due ritiri causati da guasti meccanici ai quali lui non ha mai potuto opporsi. Durante l’ultimo weekend, quello del GP di, l’olandese è stato costretto al ritiro per l’incidente durante il primo giro. L’essersi ritrovato nel gruppo ...

