Vasto incendio in azienda agricola di Martina Franca E a Taranto un rogo di grandi dimensioni in una zona a ridosso del ponte Punta Penna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un Vasto incendio si è sviluppato nell’azienda serata nell’azienda agricola zootecnica Amatulli, zona di San Paolo, contrada di Martina Franca. Intervento di vigili del fuoco e volontari. Si temono ingenti danni. A Taranto un considerevole rogo di vegetazione ha avuto luogo dal tardo pomeriggio nella zona Buffoluto a ridosso del ponte Punta Penna. Bloccato il traffico all’altezza dello svincoli per Bari e Brindisi. L'articolo Vasto incendio in azienda agricola di Martina Franca <small class="subtitle">E a ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unsi è sviluppato nell’serata nell’zootecnica Amatulli,di San Paolo, contrada di. Intervento di vigili del fuoco e volontari. Si temono ingenti danni. Aun considerevoledi vegetazione ha avuto luogo dal tardo pomeriggio nellaBuffoluto adel. Bloccato il traffico all’altezza dello svincoli per Bari e Brindisi. L'articoloindi E a ...

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - nzingaretti : Siamo con il cuore ad #Ancona che sta fronteggiando un vasto incendio nel porto. Per fortuna non piangiamo vittime.… - NoiNotizie : Vasto incendio in azienda agricola di Martina Franca (#Taranto) - malinca73 : RT @Grottaglie: Ultim'Ora: vasto incendio a ridosso del ponte Punta Penna a #Taranto - -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio Vasto incendio a Gesico: in azione tre elicotteri del Corpo Forestale Cagliaripad Ultim’Ora: vasto incendio a ridosso del ponte Punta Penna a Taranto

Un vasto incendio divampato a ridosso del ponte Punta Penna a Taranto, in zona Buffoluto. Le fiamme stanno interessando sterpaglie e macchia. Sul posto Vigili del fuoco, impegnati con diversi mezzi.

Pauroso rogo lungo il ponte Punta Penna, traffico in tilt

