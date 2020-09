Varese, scuole al freddo: truffa e frode ai danni della Provincia (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto truffa e frode ai danni della Provincia. Accordi illeciti sui riscaldamenti nelle scuole Foto Guardia di Finanza Varesetruffa ai danni della Provincia di Varese Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – un arresto ai domiciliari e un obbligo di firma – nei confronti di due professionisti ritenuti responsabili di truffa a danno di Ente Pubblico. Aggiunte alla lista anche le accuse di frode in pubbliche forniture e falsità ideologica. Sequestrati oltre 850 mila ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Guardia di Finanza diha scopertoai. Accordi illeciti sui riscaldamenti nelleFoto Guardia di FinanzaaidiIl Nucleo di Polizia Economico-FinanziariaGdF diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – un arresto ai domiciliari e un obbligo di firma – nei confronti di due professionisti ritenuti responsabili dia danno di Ente Pubblico. Aggiunte alla lista anche le accuse diin pubbliche forniture e falsità ideologica. Sequestrati oltre 850 mila ...

Novara_e_Varese : RT @StampaNovara: A Novara eseguiti 200 tamponi per i bimbi delle scuole, ma non ci sono nuovi positivi - fabriziosbardel : Varese: scuole al freddo, scoperta una truffa ai danni dell’ente provincia. #guardiadifinanza #truffa #frode… - Affaritaliani : Scuole al gelo per truffa alla Provincia di Varese: due indagati - La_Prealpina : Lasciavano le scuole al freddo: arrestati - verbanonews : New post: Scuole superiori al freddo, la Finanza indaga: due arresti per truffe nelle certificazioni a Varese -