Varese, scuole al freddo per lavori mai eseguiti: arrestato professionista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Varese, 23 settembre 2020 - Un professionista è stato arrestato dalla Guardia di finanza con l'accusa di aver incassato 850mila euro dalla Provincia di Varese per lavori di riqualificazione delle ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 settembre 2020 - Unè statodalla Guardia di finanza con l'accusa di aver incassato 850mila euro dalla Provincia diperdi riqualificazione delle ...

