Valentina Vignali incanta i followers su Instagram (FOTO)

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La cestista ed influencerè nota non soltanto per la sua attività sul parquet, ma anche per le eccezionalipubblicate sul proprio profilo. L’ultimo scatto, in particolare, la ritrae con indosso un vestitino di raso molto accattivante, che lascia davvero poco all’immaginazione. I suoi fan, neanche a dirlo, sono letteralmente impazzito per ladella ‘Vignalona‘, che sa sempre come regalare gioie ai