fisco24_info : Usa, scontri fra manifestanti e polizia a Louisville: Dopo la decisione del gran giurì su Breonna Taylor - teletext_ch_it : USA: scontri con polizia in Kentucky - GiaPettinelli : Usa: scontri fra manifestanti e polizia a Louisville - Nord America - ANSA

NEW YORK, 23 SET - Scontri fra i manifestanti e la polizia a Louisville, in Kentucky, dopo la decisione del gran giurì su Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa dalla polizia. I manifestanti chiedono ...

Usa, scoppia protesta a Louisville per il caso di Breonna Taylor

Le proteste in strada, e gli scontri con la polizia, sono cominciate subito a Louisville ... come era accaduto giorni fa a Kenosha, diventando uno strumento usato dal presidente Trump per impostare ...

