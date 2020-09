Usa | la speculazione finanziaria conquista anche l’acqua | a costo di gravi rischi umanitari

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La battaglia per l’acqua, considerata ormai il vero e proprio oro blu, potrebbe trovare un nuovo fronte, quello dei contratti finanziari derivati. Ad oggi esistono contratti futures su quasi tutte le materie prime, dalle più conosciute e richieste come l’oro e il petrolio a risorse come il bestiame o il succo d’arancia, ma finora non esistevano ancora contratti derivati sull’acqua. Presto peròla risorsa più preziosa per la vita sarà oggetto delle fluttuazioni sui mercati finanziari, esponendola inevitabilmente alla. L’annuncio del Cme Group che, in collaborazione con il Nasdaq, nel quarto trimestre di quest’anno quoterà il nuovo contratto sulla piattaforma Globex, fa cadere uno degli ultimi tabù della finanza internazionale. Preannunciata da anni dai ...