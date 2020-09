Usa: cerimonia per Ginsburg, migliaia a camera ardente (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 23 SET - "Tosta, coraggiosa, una combattente, una vincente" ma anche "ponderata, attenta, compassionevole, onesta": cosi' il capo della Corte Suprema John Roberts ha ricordato oggi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 23 SET - "Tosta, coraggiosa, una combattente, una vincente" ma anche "ponderata, attenta, compassionevole, onesta": cosi' il capo della Corte Suprema John Roberts ha ricordato oggi ...

sardanews : Usa: cerimonia per Ginsburg, migliaia a camera ardente - Agenzia_Ansa : #Usa, cerimonia per #RuthBaderGinsburg, migliaia alla camera ardente #ANSA - rtl1025 : ?? Gli Usa vieteranno l'importazione di sigari e rum, e proibiranno ai viaggiatori americani di soggiornare in strut… - Affaritaliani : Usa, alla Corte Suprema cerimonia funebre di Ruth Bader Ginsburg - iconanews : Usa: cerimonia per Ginsburg, migliaia a camera ardente -

Ultime Notizie dalla rete : Usa cerimonia Usa: cerimonia per Ginsburg, migliaia a camera ardente - Nord America ANSA Nuova Europa Usa, alla Corte Suprema cerimonia funebre di Ruth Bader Ginsburg

Sarà poi posata sui gradini più alti della Corte per consentire l'omaggio e il saluto del pubblico.Il 25 settembre una cerimonia formale si svolgerà al Campidoglio e la giudice Ginsburg sarà ...

Usa: cerimonia per Ginsburg, migliaia a camera ardente

Dopo la cerimonia e' cominciato un pellegrinaggio di migliaia di persone alla camera ardente, dove la bara giace sul catafalco del presidente Abramo Lincoln. Sin dalla sua morte venerdi' scorso, una ...

Sarà poi posata sui gradini più alti della Corte per consentire l'omaggio e il saluto del pubblico.Il 25 settembre una cerimonia formale si svolgerà al Campidoglio e la giudice Ginsburg sarà ...Dopo la cerimonia e' cominciato un pellegrinaggio di migliaia di persone alla camera ardente, dove la bara giace sul catafalco del presidente Abramo Lincoln. Sin dalla sua morte venerdi' scorso, una ...