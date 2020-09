Usa 2020: Trump e Biden testa a testa in Florida e Arizona (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 23 SET - Donald Trump e Joe Biden testa a testa in Florida e Arizona, due Stati che il presidente ha vinto nel 2016 e che sono cruciali per la conquista della Casa Bianca. Secondo un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 23 SET - Donalde Joein, due Stati che il presidente ha vinto nel 2016 e che sono cruciali per la conquista della Casa Bianca. Secondo un ...

