Usa 2020, il voto dei giovani repubblicani: «Trump non è riuscito a unire il Paese. Ma con lui avremo più opportunità» – L’intervista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si stringe il cerchio sulla campagna elettorale. A due mesi dal voto del 3 novembre le previsioni su chi sarà il prossimo presidente americano sono incerte. Se il 13 settembre un sondaggio di Fox News ha dato il ticket Biden-Harris in vantaggio di 5 punti su quello di Trump-Pence, una rilevazione dell’istituto Rasmussen pubblicata il 16 settembre vede avanti, anche se con un margine risicato, l’attuale capo della Casa Bianca nella corsa alla riconferma. E tra le variabili che quest’anno potrebbero contare – sul serio – c’è il voto dei giovani. Nel 2016 la maggioranza degli elettori sotto i 30 anni aveva votato per Hilary Clinton. Con un’affluenza storicamente bassa, la partecipazione dei giovani al processo elettorale è stata capovolta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si stringe il cerchio sulla campagna elettorale. A due mesi daldel 3 novembre le previsioni su chi sarà il prossimo presidente americano sono incerte. Se il 13 settembre un sondaggio di Fox News ha dato il ticket Biden-Harris in vantaggio di 5 punti su quello di-Pence, una rilevazione dell’istituto Rasmussen pubblicata il 16 settembre vede avanti, anche se con un margine risicato, l’attuale capo della Casa Bianca nella corsa alla riconferma. E tra le variabili che quest’anno potrebbero contare – sul serio – c’è ildei. Nel 2016 la maggioranza degli elettori sotto i 30 anni aveva votato per Hilary Clinton. Con un’affluenza storicamente bassa, la partecipazione deial processo elettorale è stata capovolta ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che 'non colpisce virtualmente ness… - RobertoBurioni : Il 25 agosto parlavamo su Medical Facts di un matrimonio al chiuso senza precauzioni in Maine, causa di 57 contagi… - fattoquotidiano : Un'area grande come 10 campi di calcio coperta di sostanza pericolose (nel terreno sono stati trovati cadmio e arse… - GersonBeau : RT @cubadebatecu: Carlos Acosta gana Premio Dance Magazine - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Trump torna all'attacco: 'Non chiamatelo corona. È Chinavirus' -