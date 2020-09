Ursula von der Leyen presenta il piano su migranti e asilo: no ai ricollocamenti obbligatori, redistribuzione o rimpatri sponsorizzati. “Questo è un nuovo inizio per l’Ue” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ue: von der Leyen presenta il piano su migranti e asilo La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato l’attesissimo piano Ue su migranti e asilo. Il pacchetto è stato introdotto da un discorso della stessa von der Leyen che ha dichiarato: “È tempo di gestire le migrazioni insieme, con un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il vecchio sistema di gestione non funziona più. Questo è un nuovo inizio per l’Ue. Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ue: von derilsuLa presidente della commissione europeavon derhato l’attesissimoUe su. Il pacchetto è stato introdotto da un discorso della stessa von derche ha dichiarato: “È tempo di gestire le migrazioni insieme, con unequilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il vecchio sistema di gestione non funziona più. Questo è unper l’Ue. Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella ...

