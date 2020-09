Ursula von der Leyen presenta il piano europeo sui migranti. Solidarietà obbligatoria (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europea presenta il nuovo piano sui migranti, Ursula von der Leyen: “Il vecchio sistema non funziona più”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato del nuovo patto su asilo e immigrazione presentando la nuova strategia europea per la gestione dei migranti. Il nuovo piano europeo, ideato per superare il regolamento di Dublino, dovrà essere approvato dagli Stati membri. migrantimigranti, von der Leyen: “Il vecchio sistema non funziona più” “È tempo di gestire le migrazioni insieme, con un nuovo equilibrio tra responsabilità e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europeail nuovosuivon der: “Il vecchio sistema non funziona più”. La presidente della Commissione europeavon derha parlato del nuovo patto su asilo e immigrazionendo la nuova strategia europea per la gestione dei. Il nuovo, ideato per superare il regolamento di Dublino, dovrà essere approvato dagli Stati membri., von der: “Il vecchio sistema non funziona più” “È tempo di gestire le migrazioni insieme, con un nuovo equilibrio tra responsabilità e ...

