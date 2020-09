‘Uomini e Donne’, Facundo Salvador La Bella si sfoga dopo lo scontro con Jessica Antonini e l’eliminazione dal dating show (Video) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ieri pomeriggio è andata in onda una puntata particolare di Uomini e Donne. La tronista Jessica Antonini ha sempre espresso la volontà di eliminare uno dei corteggiatori, Facundo Salvador La Bella, ma il ragazzo era rimasto nel programma per volere dell’altra tronista, Sophie Codegoni. Ed ecco che nella registrazione andata in onda ieri, abbiamo invece assistito ad una vera e propria cacciata del corteggiatore. In particolare, tra Jessica e Facundo non c’era mai stato un bel rapporto, ma anzi la tronista si era sempre posta in maniera alquanto irritata nei suoi confronti. Dal canto suo, in puntata, Facundo l’ha invitata a ballare per rispondere a tono alle dichiarazioni della tronista e, visto il suo comportamento con la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ieri pomeriggio è andata in onda una puntata particolare di Uomini e Donne. La tronistaha sempre espresso la volontà di eliminare uno dei corteggiatori,La, ma il ragazzo era rimasto nel programma per volere dell’altra tronista, Sophie Codegoni. Ed ecco che nella registrazione andata in onda ieri, abbiamo invece assistito ad una vera e propria cacciata del corteggiatore. In particolare, tranon c’era mai stato un bel rapporto, ma anzi la tronista si era sempre posta in maniera alquanto irritata nei suoi confronti. Dal canto suo, in puntata,l’ha invitata a ballare per rispondere a tono alle dichiarazioni della tronista e, visto il suo comportamento con la ...

