Università, entra a Psicologia chi ha preso 100 alla Maturità: studenti in protesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli studenti a Napoli sono arrabbiati e oggi, alle ore 11 si incontreranno nei locali della Domus Ars di via Santa Chiara per dar voce alla loro protesta insieme al legale Michele Bonetti. Al centro del malcontento c'è sicuramente la nuova modalità di accesso al dipartimento di Scienze e Tecniche psicologiche all'Università Federico II. Non ci sarà più un test d'ammissione da superare bensì si farà riferimento solo ed unicamente al voto della maturità. Un esame di maturità, quest'anno, sicuramente obsoleto che ha trovato impreparati alunni, insegnanti e presidenti di commissione che si sono trovati a fronteggiare la didattica a distanza prima e solo un test orale dopo. L'Unione degli Universitari, ...

