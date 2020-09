Un voto di paura ha riportato i 5S al centrosinistra

pdnetwork : Tutte e tutti al voto. Perché libertà è partecipazione. Perché grazie alle istituzioni e ai volontari della Protez… - LaStampa : Nel numeri del sondaggio di Euromedia Research cambiano le preoccupazioni più diffuse nel Paese: al primo posto c’è… - Elena01709762 : @nonvotoilpd Ho paura che questi incapaci antitaliani cronici.. in 3 anni possano regalare cittadinanze e dare poss… - LittiStefano : RT @Arturo_Parisi: @jacopo_iacoboni Diciamo “egemonizzato dal vento populista”, quello che i 5S hanno solo inseguito e, appresso a loro, gl… - FrancescoTagli : @EsteriLega A mio avviso bisognerebbe ricordare che è il bello della democrazia e del voto! Invece molte volte semb… -

Ultime Notizie dalla rete : voto paura

La Stampa

Non è bastata infatti la paura per il Covid, di cui i contagi proprio in questi ... In pochi si presentano per godere del loro diritto di libero voto, forse non consapevoli di come questo diritto sia ...“Ho avuto paura di perdere”, ha infatti spiegato il governatore uscente ... non solo viene eletto con quasi 15mila voti al consiglio regionale, ma diventa pure il nuovo assessore alla Sanità di ...