Un ladro deruba il suo vicino di casa, Tatiana insegue il malvivente e lo fa arrestare (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sente il vicino gridare dopo un furto , così insegue il ladro e lo fa arrestare. Il coraggio di Tatiana Vacchi, di 22 anni di Limena, in provincia di Padova, ha permesso ai carabinieri di arrestare un

ha permesso ai carabinieri di arrestare un ladro che aveva derubato del portafogli il suo vicino di casa. Leggi anche > Caserta, maresciallo dei Carabinieri investito e ucciso da una macchina mentre ...

Tatiana, giovane 007: insegue il ladro, lo blocca e lo fa arrestare

A 22 anni insegue il ladro che aveva rubato il portafoglio al suo vicino e riesce a farlo arrestare. Succede a Limena, in provincia di Padova: dove a vestire i panni dello 007 è stata Tatiana Vacchi, ...

