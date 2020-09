Un brand beauty si impegna nella prevenzione del tumore alla cervice (Di mercoledì 23 settembre 2020) Filorga Italia dà il via insieme alla Fondazione Francesca Rava al progetto #Labellezzadellaricerca, per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore all’utero e per permettere a ragazze e donne in difficoltà di accedere a visite e screening gratuiti, in collaborazione con il CDI, Centro Diagnostico Italiano. Perché settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori ginecologici che ogni anno colpiscono un milione e 300 mila donne, di cui circa 18 mila solo in Italia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Filorga Italia dà il via insieme alla Fondazione Francesca Rava al progetto #Labellezzadellaricerca, per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore all’utero e per permettere a ragazze e donne in difficoltà di accedere a visite e screening gratuiti, in collaborazione con il CDI, Centro Diagnostico Italiano. Perché settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sui tumori ginecologici che ogni anno colpiscono un milione e 300 mila donne, di cui circa 18 mila solo in Italia.

A settembre Fondazione Rava e Filorga, con il sostegno della nuova musa del brand Anna Fogliettta, lanciano un progetto benefico a favore dello screening per la prevenzione dei tumori ginecologici per ...

