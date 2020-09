Ultim’ora Napoli, blitz lampo per Vecino: c’è già il sì del giocatore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ha scelto il suo obiettivo per rinforzare il centrocampo: si tratta di Matias Vecino, calciatore in forza all’Inter. Ad annunciarlo poco fa è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che riporta sul proprio sito ufficiale: “Gli azzurri sono in trattativa con l’Inter e con l’agente del giocatore; l’uruguaiano ha già dato disponibilità al trasferimento. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Si discute della cifra del riscatto: la richiesta dei nerazzurri è 18 milioni, il Napoli ne ha offerti 12. Vecino al momento è infortunato e il suo rientro dovrebbe avvenire tra due mesi ma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha scelto il suo obiettivo per rinforzare il centrocampo: si tratta di Matias, calciatore in forza all’Inter. Ad annunciarlo poco fa è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che riporta sul proprio sito ufficiale: “Gli azzurri sono in trattativa con l’Inter e con l’agente del; l’uruguaiano ha già dato disponibilità al trasferimento. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Si discute della cifra del riscatto: la richiesta dei nerazzurri è 18 milioni, ilne ha offerti 12.al momento è infortunato e il suo rientro dovrebbe avvenire tra due mesi ma ...

