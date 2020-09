Ulisse | il piacere della scoperta | le anticipazioni della seconda puntata su Rai 1

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) RaffaellodiIl, la trasmissione di Alberto Angela in onda stasera, 23 settembre 2020, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25. In tutto sono previsti quattro appuntamenti con quattro viaggi alladelle bellezze storiche del nostro Paese. Ladi oggi è dedicata al genio di Raffaello. Di seguito lee gli ospiti.23 settembre La notte tra il 6 e il 7 aprile del 1520 moriva a soli 37 anni uno dei più geniali artisti di tutta la storia dell’arte, Raffaello Sanzio. Dal giorno...