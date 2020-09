UFFICIALE – Olanda | de Boer nuovo ct | l’annuncio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Franck deè ilcommissario tecnico della nazionale olandese: l’annunciodella Federcalcio La Federcalcio olandese ha nominato Franck decommissario tecnico della nazionale. Il contratto durerà fino al 2022, quando si terranno i Mondiali in Qatar. Deesordirà sulla panchina Orange in amichevole con il Messico, successivamente guiderà la squadra in Nations League contro Bosnia e Italia. 🔶🦁 Frank deis de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/2pGZJ1TICl — OnsOranje (@OnsOranje) September 23, 2020 Leggi su Calcionews24.com