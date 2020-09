Ufficiale: Frank de Boer è il nuovo CT dell’Olanda (Di mercoledì 23 settembre 2020) Era già nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità. Frank de Boer – ex Inter – è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Olandese. Questa la nota Ufficiale: “Frank de Boer è stato nominato allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà al timone degli Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022. De Boer inizia con effetto immediato il suo lavoro per la KNVB ed è quindi già in panchina per il prossimo match contro il Messico e i duelli della Nations League con Bosnia-Erzegovina e Italia.” Dit is het Oranje van 17 miljoen bondscoaches…… én Frank ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Era già nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità.de– ex Inter – è ilcommissario tecnico della Nazionale Olandese. Questa la nota: “deè stato nominato allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà al timone degli Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022. Deinizia con effetto immediato il suo lavoro per la KNVB ed è quindi già in panchina per il prossimo match contro il Messico e i duelli della Nations League con Bosnia-Erzegovina e Italia.” Dit is het Oranje van 17 miljoen bondscoaches…… én...

