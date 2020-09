Uefa | annunciati i candidati per i premi della stagione 2019-20

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha annunciato iai-20. Ecco le categorie. Calcio maschileGiocatore dell’anno: Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowsi (Bayern Monaco) e Manuel Neuer (Bayern Monaco)Allenatore: Flick, Klopp, NagelsmannPortiere: Navas, Neuer, OblakDifensore: Alaba, Davies, KimmichCentrocampista: De Bruyne, Thomas Müller, Thiago AlcântaraAttaccante: Lewandowski, Mbappé, NeymarGiocatoredi Europa League: Banega, Bruno Fernandes, Lukaku Per il calcio femminileCalciatrice dell’Anno: Bronze, Harder, RenardPortiere: Bouhaddi, Endler, PañosDifensore: Bronze, Goessling, RenardCentrocampista: Gunnarsdóttir, Marozsán, PoppAttaccante: Cascarino, ...

