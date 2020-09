Uefa: 3 'finalisti' per miglior giocatore stagione 2019'-20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 23 SET - Sono Manuel Neuer e Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City i tre calciatori 'finalisti' per il premio dell'Uefa di miglior giocatore della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 23 SET - Sono Manuel Neuer e Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kevin De Bruyne del Manchester City i tre calciatori '' per il premio dell'didella ...

tuttosport : #Uefa, Calciatore dell'anno: Cristiano #Ronaldo e #Messi non sono tra i tre finalisti - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Tre finalisti per il premio 'miglior giocatore' stagione 2019/20: Neuer, Lewandowski e De Bruyne - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Tre finalisti per il premio 'miglior giocatore' stagione 2019/20: Neuer, Lewandowski e De Bruyne - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Tre finalisti per il premio 'miglior giocatore' stagione 2019/20: Neuer, Lewandowski e De Bruyne - apetrazzuolo : UEFA - Tre finalisti per il premio 'miglior giocatore' stagione 2019/20: Neuer, Lewandowski e De Bruyne -