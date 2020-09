Uccide il figlio e si suicida: “Lo amava al punto da portarselo con lui”, dice la madre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sull’ omicidio-suicidio del piccolo Andrea Baima Poma ucciso dal padre, interviene ora la nonna paterna. Sono passati pochissimi giorni dal caso di omicidio-suicidio Baima Poma avvenuto a Rivara. Claudio, operaio torinese di 47 anni, ha tolto la vita al figlio di 11 anni Andrea sparandogli con una pistola detenuta illegalmente e poi si è suicidato. … L'articolo Uccide il figlio e si suicida: “Lo amava al punto da portarselo con lui”, dice la madre proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sull’ omicidio-suicidio del piccolo Andrea Baima Poma ucciso dal padre, interviene ora la nonna paterna. Sono passati pochissimi giorni dal caso di omicidio-suicidio Baima Poma avvenuto a Rivara. Claudio, operaio torinese di 47 anni, ha tolto la vita aldi 11 anni Andrea sparandogli con una pistola detenuta illegalmente e poi si èto. … L'articoloile si: “Loaldacon lui”,laproviene da leggilo.org.

