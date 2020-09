Tutti gli artisti in Nuove Strade, da Gaia a Rkomi: audio e testo del singolo promozionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una carica di artisti in Nuove Strade, singolo promozionale che conta sulla presenza di Gaia Gozzi, Ernia, Rkomi, Madame e Samurai Jay. I talenti della nuova generazione sono stati raccolti per celebrare il 50° anniversario del caffè Qualità Rossa. La produzione conta sulle abilità di Andry The Hitmaker. Il racconto è quello di una nuova Italia, quella nella quale sono cresciuti e che potrà essere resa migliore. Il progetto inedito è stato concepito con la collaborazione di Lavazza e di Esse Magazine, che rilanciano la promozione con la forza dei giovani artisti coinvolti nel singolo in radio dal 23 settembre. Gaia viene dal rilascio di Coco Chanel, brano inserito nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una carica diinche conta sulla presenza diGozzi, Ernia,, Madame e Samurai Jay. I talenti della nuova generazione sono stati raccolti per celebrare il 50° anniversario del caffè Qualità Rossa. La produzione conta sulle abilità di Andry The Hitmaker. Il racconto è quello di una nuova Italia, quella nella quale sono cresciuti e che potrà essere resa migliore. Il progetto inedito è stato concepito con la collaborazione di Lavazza e di Esse Magazine, che rilanciano la promozione con la forza dei giovanicoinvolti nelin radio dal 23 settembre.viene dal rilascio di Coco Chanel, brano inserito nel ...

robertosaviano : E sono 41! Grazie a tutti per gli auguri e per il bene che mi date. - GiovanniToti : Gli elettori hanno indicato per il ruolo di leader il Segretario leghista @matteosalvinimi. Ora lui indossi la giac… - davidealgebris : Corso di Matematica per Bibitaro. Referendum taglia il 35% dei Parlamentari. Alle Regionali lui ha perso il 66% de… - Cavallodiritorn : RT @Stefano173456: Chi siamo (?) Quelli che facevano portare la carta igienica ai propri figli a scuola senza battere ciglio, sono gli ste… - RominaMercanti : @Tatyannex @repubblica evitare i genitori gli amici quelli che dovrebbero avere amore incondizionato cioè sei sgrad… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli M5S, per me ora è un partito a tutti gli effetti. Ma deve decidere cosa fare ‘da grande’ Il Fatto Quotidiano Matrimonio in famiglia: come vestire il padre della sposa

Insieme ai suoceri saranno vestiti con lo stesso stile anche gli zii, i testimoni e tutti gli invitati più prossimi. Se volete che venga rispettato questo canone, non mancate di segnalarlo sulle ...

Marsilio firma l'ordinanza, torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti

con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti; fermo l'obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con ...

Insieme ai suoceri saranno vestiti con lo stesso stile anche gli zii, i testimoni e tutti gli invitati più prossimi. Se volete che venga rispettato questo canone, non mancate di segnalarlo sulle ...con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti; fermo l'obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con ...