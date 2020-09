Tutti contro tutti nella guerra del vaccino

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «L'antidoto»il virus sarà l'arma geopolitica e sanitaria più potente del futuro. Così, fra Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa si è acceso un conflitto feroce, a colpi di attacchi informatici e spionaggio nei laboratori e negli ospedali. Perché la posta in palio è altissima: guarire il mondo. E dominarlo. Li Xiaoyu e Dong Jiazhi, due ex studenti cinesi di ingegneria elettronica, sono ricercati dal 21 luglio dagli Stati Uniti per spionaggio ai danni di una società biotecnologica del Massachusetts e di un'azienda del Maryland impegnatericerca di una cura al coronavirus.Gli inquirenti accusano la coppia di pirati informatici di avere attaccato «la vulnerabilità delle reti di aziende biotecnologiche che lavorano sui vaccini del Covid-19» per impossessarsi dei dati ...

