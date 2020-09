Trapani | salta ancora l’allenamento e l’Aic ricorre alle vie legali

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche oggi ilnon si è potutonare euna volta per la mancanza della società di poter adottare le misure organizzative. Esce allo scoperto l'Assocalciatori che minaccia di adireviea tutela dei diritti, individuali e collettivi, dei giocatori granata. Il sindacato dei giocatori lo dichiara in una nuova nota stampa.I calciatori professionisti attualmente tesserati per ilCalcio S.r.l. e l’A.I.C., in conseguenza delle costanti e ripetute violazioni datoriali – che fanno seguito a quelle segnalate nel precedente comunicato – non senza sconcerto, sono costretti a denunciare quanto segue.Lo scorso 16 settembre 2020 la Alivision, titolare (anche ...

Anche oggi il Trapani non si è potuto allenare e ancora una volta per la mancanza della società di poter adottare le misure organizzative. Esce allo scoperto l’Assocalciatori che minaccia di adire per ...Niente da fare, quest'annata sportiva in casa Trapani Calcio sembra non voler decollare.Anche oggi i giocatori si sono recati al Provincia,le per gli allenamenti, ma anche oggi porte chiuse e nessun m ...