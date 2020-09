Trapani, rivolta al centro di accoglienza. Immigrati incendiano tutto e si buttano dalle finestre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trapani, 23 set – Una notte di tensione e disordini al Cas di Valderice in provincia di Trapani. La struttura che ospita gli Immigrati in quarantena – come previsto dal protocollo per il contenimento del coronavirus – è stata infatti teatro di una sommossa iniziata da alcuni extracomunitari che hanno scatenato il finimondo: gridando e imprecando gli ospiti hanno incendiato i materassi e gli arredi del centro mentre due tunisini, nel tentativo di fuggire dall’isolamento, si sono gettati dalle finestre riportando fratture in diversi punti del corpo. Grazie al tempestivo intervento dei mezzi di soccorso i feriti sono stati trasportati nel più vicino ospedale dove sono ora ricoverati sotto osservazione. I roghi appiccati dagli Immigrati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 set – Una notte di tensione e disordini al Cas di Valderice in provincia di. La struttura che ospita gliin quarantena – come previsto dal protocollo per il contenimento del coronavirus – è stata infatti teatro di una sommossa iniziata da alcuni extracomunitari che hanno scatenato il finimondo: gridando e imprecando gli ospiti hanno incendiato i materassi e gli arredi delmentre due tunisini, nel tentativo di fuggire dall’isolamento, si sono gettatiriportando fratture in diversi punti del corpo. Grazie al tempestivo intervento dei mezzi di soccorso i feriti sono stati trasportati nel più vicino ospedale dove sono ora ricoverati sotto osservazione. I roghi appiccati dagli...

bisagnino : Trapani, rivolta al centro di accoglienza. Immigrati incendiano tutto e si buttano dalle finestre - MC205RE : RT @IlPrimatoN: Due tunisini hanno riportato fratture multiple per la caduta - IlPrimatoN : Due tunisini hanno riportato fratture multiple per la caduta - danyrossoverde : - TernanaNews : Serie C - Caos a Trapani: dipendenti in rivolta e la squadra non si allena -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani rivolta Trapani, rivolta al centro di accoglienza. Immigrati incendiano tutto e si buttano dalle finestre Il Primato Nazionale TRAPANI - Ko anche al TAR del Lazio: nessun ribaltone in B

Alle prese con un'intricata vicenda che riguarda il passaggio di proprietà, il Trapani perde l'ultima speranza di riavere la B persa sul campo a causa di una penalizzazione per irregolarità amministra ...

Trapani, un “pasto sospeso”

per chi è stato messo in ginocchio dal covid: la Comunità Papa Giovanni XXIII scende in piazza con ´Un Pasto al Giorno´ per i “nuovi poveri” I volontari della Comunità saranno a Trapani e in provincia ...

Alle prese con un'intricata vicenda che riguarda il passaggio di proprietà, il Trapani perde l'ultima speranza di riavere la B persa sul campo a causa di una penalizzazione per irregolarità amministra ...per chi è stato messo in ginocchio dal covid: la Comunità Papa Giovanni XXIII scende in piazza con ´Un Pasto al Giorno´ per i “nuovi poveri” I volontari della Comunità saranno a Trapani e in provincia ...