(Di mercoledì 23 settembre 2020)- Idi Genoa e Sampdoria potranno tornare allo stadio . Ad annunciare il via libera per ilè stato il Governatore della Regione Liguria Giovanni, durante la consueta ...

sportli26181512 : Toti riapre il Ferraris: 'A Genova ingresso autorizzato a 1000 tifosi': Il Governatore della Liguria: 'I protocolli… -

Ultime Notizie dalla rete : Toti riapre

Corriere dello Sport.it

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha assicurato che la sicurezza verrà garantita per tutti i visitatori, con un rigido controllo delle misure di sicurezza: «Dall'1 al 6 ottobre a Genova ...GENOVA - "Dal primo al 6 ottobre a Genova riapriranno le porte del Salone Nautico, la manifestazione più importante per la nautica italiana, vetrina eccezionale per la Liguria, e con il sindaco Bucci ...