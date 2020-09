Torvaianica, agguato in spiaggia: morto il 38enne albanese (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’ morto il cittadino albanese, S.S., 38 anni, vittima di un agguato a colpi di pistola avvenuta domenica mattina intorno alle 10:30 sulla spiaggia di Torvaianica. L’uomo, un cittadino albanese con precedenti, si trovava in spiaggia all’altezza dello stabilimento Bora Bora quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’Ospedale San Camillo di Roma. S.S. aveva da poco finito di scontare una pena ai domiciliari e aveva alle spalle diversi precedenti per droga. agguato a Torvaianica Due persone con volto travisato, a bordo di uno scooter, domenica mattina intorno alle ore 10:30 sono arrivati all’altezza dello stabilimento Bora Bora. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) E’il cittadino, S.S., 38 anni, vittima di una colpi di pistola avvenuta domenica mattina intorno alle 10:30 sulladi. L’uomo, un cittadinocon precedenti, si trovava inall’altezza dello stabilimento Bora Bora quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’Ospedale San Camillo di Roma. S.S. aveva da poco finito di scontare una pena ai domiciliari e aveva alle spalle diversi precedenti per droga.Due persone con volto travisato, a bordo di uno scooter, domenica mattina intorno alle ore 10:30 sono arrivati all’altezza dello stabilimento Bora Bora. ...

