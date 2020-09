Torreira è vicino all’Atletico Madrid | l’ipotesi Torino si allontana

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lucas, centrocampista dell’Arsenal, sarebbe moltoall’Atleticosecondo quanto riportato da Espn Uruguay Lucas, centrocampista attualmente in forza all’Arsenal, è sempre più lontano dalsecondo quanto riportato da Espn Uruguay. Il giocatore sarebbe infatti ad un passo all’Atleticodi Diego Simeone. Il tecnico considera infatti idealeper il suo 4-4-2 e vorrebbe quindi portarlo nel club spagnolo. Nei prossimi giorni può arrivare finalmente il via libera da parte dell’Arsenal per la cessione dell’ex giocatore della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com