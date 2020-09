“Tombe svuotate per rivendere i posti”: inchiesta sul cimitero di Monreale. Fino a 10mila euro per far seppellire i parenti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un mercato illegale delle sepolture, con un commercio di loculi che coinvolgeva medici dell’azienda sanitaria, custodi del cimitero monumentale, funzionari comunali e titolari delle imprese funebri. Falsificavano le procedure per liberare le tombe e aggirare i vincoli imposti dal Comune per accedere alle sepolture. Il cimitero “degli orrori” è quello di Monreale, in provincia di Palermo, dove il business illegale delle sepolture, tra documenti falsificati e mazzate, portava anche 10mila euro a bara. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno notificato la conclusione delle indagini e i nomi dei 27 indagati. Le accuse a vario titolo sono di falso materiale, falso in atto pubblico, truffa aggravata, abuso d’ufficio, corruzione, soppressione di atti veri, falsificazione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un mercato illegale delle sepolture, con un commercio di loculi che coinvolgeva medici dell’azienda sanitaria, custodi delmonumentale, funzionari comunali e titolari delle imprese funebri. Falsificavano le procedure per liberare le tombe e aggirare i vincoli imposti dal Comune per accedere alle sepolture. Il“degli orrori” è quello di, in provincia di Palermo, dove il business illegale delle sepolture, tra documenti falsificati e mazzate, portava anchea bara. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno notificato la conclusione delle indagini e i nomi dei 27 indagati. Le accuse a vario titolo sono di falso materiale, falso in atto pubblico, truffa aggravata, abuso d’ufficio, corruzione, soppressione di atti veri, falsificazione delle ...

