Tom Cruise turista nello spazio per girare il primo film oltre la Terra

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ce lo ha insegnato proprio lui nei suoiche niente è impossibile (a dire il vero anche altri, ma questa è un’altra storia). Pensavamo però che tale affermazione fosse vera entro i limiti terrestri, non che invece ci si potesse propendere verso l’infinito e. Invece, Tomci vuole smentire un’altra volta, bullizzando (cinematograficamente parlando) gli altri attori: il suo nuovopasserà alla storia come ilad essere giratoi confini della. Ma non quella quella di Star Trek e compagnia bella, laquella vera. La nuova missione impossibile di TomCon ogni probabilità, lo storico lancio dell’astronave Crew Dragon dell’azienda ...

Ora è ufficiale, Tom Cruise andrà nello spazio per girare un film ad ottobre del 2021. La notizia circolava già da alcuni mesi, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma attraverso l'account Twitter ...