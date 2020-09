“Tocca a lui”. Al Bano, che notizia! Per il cantante un ritorno in grande stile, proprio dalla porta principale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo tante chiacchiere e voci sulla sua vita privata Al Bano è pronto a un ritorno in grande stile. Al Bano, che di recente ha smentito categoricamente che ci siano dei progetti di nozze in corso con Loredana Lecciso. aveva fatto parlare anche per le sue parole sulla pensione: sul fatto che non ritenesse 1450 euro una somma adeguata alla sue esigenze. Una buona notizia per Al Bano, anche sotto il profilo economico, viene dalla Rai che ha deciso di chiamarlo come ospite fisso di un programma alla guida del quale sarà Antonella Clerici, che, dopo il rientro sulla rete ammiraglia del servizio pubblico nella striscia quotidiana mattutina con È sempre mezzogiorno (il cooking show decollerà il 28 settembre 2020), tornerà in sella al prime ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo tante chiacchiere e voci sulla sua vita privata Alè pronto a unin. Al, che di recente ha smentito categoricamente che ci siano dei progetti di nozze in corso con Loredana Lecciso. aveva fatto parlare anche per le sue parole sulla pensione: sul fatto che non ritenesse 1450 euro una somma adeguata alla sue esigenze. Una buona notizia per Al, anche sotto il profilo economico, vieneRai che ha deciso di chiamarlo come ospite fisso di un programma alla guida del quale sarà Antonella Clerici, che, dopo il rientro sulla rete ammiraglia del servizio pubblico nella striscia quotidiana mattutina con È sempre mezzogiorno (il cooking show decollerà il 28 settembre 2020), tornerà in sella al prime ...

