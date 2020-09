Tiziana Colombo Nonna Paperina | la nonna social che ha conquistato il web | “Celiachia e intolleranze sempre più diffuse Per l’autunno | cannelloni con pesto di carciofi e patate”

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 23 settembre 2020), in arte. Chi non la conosce. Sul web e suiè ormai un’icona per quanto riguarda il mondo del food e non solo, visto il suo impegno costante rivolto allealimentari (merito della fondazione dell’Associazione il Mondo dellenel 2012 e poi con L’Accademia Il Mondo delle, luogo in cui la mission dell’associazione prende vita). Simpatica, estroversa, competente e disponibile,ci ha aperto le porte del suo mondo, raccontandoci con discrezione la sua avventura tra web einiziato ormai 16 anni fa, nel 2004. Chi è...