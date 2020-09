Tik Tok approda alla Milano Fashion Week (Di mercoledì 23 settembre 2020) . E tra i brand c’è anche Prada. Milano – . Come riportato da iodonna.it, il social media più amato dai giovani ha deciso di approdare nella moda. Una prima volta assoluta con molti brand che hanno deciso di prendere parte a questa novità. E tra i marchi più importanti c’è Prada, pronta a presentare la prima collezione firmata con Raf Simons. L’azienda, inoltre, nella giornata di giovedì 24 settembre 2020 farà conoscere a tutti gli appassionati la collezione primavera estate 2021 per la prima volta. I fan, inoltre, potranno partecipare ad una conversazione con Municcia Prada e Raf Simons. Il programma completo su Tik Tok Di seguito il programma della Milano Fashion Week su Tik Tok. Una settimana ricchi di impegni. 22 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) . E tra i brand c’è anche Prada.– . Come riportato da iodonna.it, il social media più amato dai giovani ha deciso dire nella moda. Una prima volta assoluta con molti brand che hanno deciso di prendere parte a questa novità. E tra i marchi più importanti c’è Prada, pronta a presentare la prima collezione firmata con Raf Simons. L’azienda, inoltre, nella giornata di giovedì 24 settembre 2020 farà conoscere a tutti gli appassionati la collezione primavera estate 2021 per la prima volta. I fan, inoltre, potranno partecipare ad una conversazione con Municcia Prada e Raf Simons. Il programma completo su Tik Tok Di seguito il programma dellasu Tik Tok. Una settimana ricchi di impegni. 22 ...

calicidetere : @puremmorning io prima di scriverti con le canzoni di tik tok: - fcister69 : RT @erretti42: Ora parliamo di sesso: pare che tik tok non sia più un social per giovani. Imperversano donne e uomini adulti nudi con le pu… - NewsMondo1 : Tik Tok approda alla Milano Fashion Week - ovviament : RT @robisnotahoe: raga rt e vi edito su un profilo tik tok - silviagiulia80 : RT @Inviaggiatore: Che bella cosa hanno fatto gli amici di Mattia. Non esistono solo i dementi di Tik Tok per fortuna. #chilhavisto -