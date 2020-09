The Voice Senior con Antonella Clerici: svelato il primo coach (Di mercoledì 23 settembre 2020) The Voice Of Italy è uscito dalla porta di Rai Due e rientrerà dalla finestra di Rai Uno in versione rinnovata, dato che prossimamente Antonella Clerici sarà al timone di The Voice Senior, la versione per over 60 del più noto talent canoro. La nuova edizione di The Voice sarà rivisitata e corretta ed adattata al pubblico di Rai Uno. Il programma sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai coach. Le puntate previste sarebbero però solo 5/6, andando un po’ a snaturare quel che è la gara vera e propria fatta di Blind Auditions, Battles, Knockout, Live Show e tutto il cucuzzaro. Il primo coach, come confessato da lui stesso sul settimanale Sogno, è ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 settembre 2020) TheOf Italy è uscito dalla porta di Rai Due e rientrerà dalla finestra di Rai Uno in versione rinnovata, dato che prossimamentesarà al timone di The, la versione per over 60 del più noto talent canoro. La nuova edizione di Thesarà rivisitata e corretta ed adattata al pubblico di Rai Uno. Il programma sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai. Le puntate previste sarebbero però solo 5/6, andando un po’ a snaturare quel che è la gara vera e propria fatta di Blind Auditions, Battles, Knockout, Live Show e tutto il cucuzzaro. Il, come confessato da lui stesso sul settimanale Sogno, è ...

