The Suicide Squad: John Cena star della serie spinoff Peacemaker, scritta e diretta da James Gunn (Di mercoledì 23 settembre 2020) The Suicide Squad darà vita a una serie spinoff dedicata a Peacemaker che sarà scritta e diretta da James Gunn. The Suicide Squad avrà uno spinoff televisivo: HBO Max ha ordinato la produzione di Peacemaker, progetto che sarà composto da otto episodi e che avrà al centro il personaggio di John Cena. Il regista James Gunn si occuperà della sceneggiatura di tutte le puntate e della regia di alcune. La nuova serie televisiva racconterà le origini del personaggio interpretato da John ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) Thedarà vita a unadedicata ache saràda. Theavrà unotelevisivo: HBO Max ha ordinato la produzione di, progetto che sarà composto da otto episodi e che avrà al centro il personaggio di. Il registasi occuperàsceneggiatura di tutte le puntate eregia di alcune. La nuovatelevisiva racconterà le origini del personaggio interpretato da...

marcocappato : Oggi il New York Times ha riportato la mia dichiarazione: The Vatican “violates the laws of the Italian state and d… - moviestruckers : #Peacemaker: annunciata la serie spin-off di #TheSuicideSquad - xulnet : RT @marcocappato: Oggi il New York Times ha riportato la mia dichiarazione: The Vatican “violates the laws of the Italian state and denies… - lorenzomartire : RT @marcocappato: Oggi il New York Times ha riportato la mia dichiarazione: The Vatican “violates the laws of the Italian state and denies… - mannyacex : John Cena protagonizará serie spinoff de The Suicide Squad -