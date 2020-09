Terminate le riprese di Rocco Schiavone 4, ultima stagione per la fiction con Marco Giallini? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le riprese di Rocco Schiavone 4 si sono ufficialmente concluse. La fiction di Rai2, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, aveva aperto il set lo scorso marzo ma, come molte produzioni, ha dovuto interrompere le attività in corso a causa della pandemia di Covid-19. Il set ha quindi riaperto all’inizio di giugno con il via ai casting e alle riprese, ovviamente con tutte le misure del caso. “Covid o non Covid, abbiamo trovato il modo per ripartire in sicurezza”, aveva dichiarato il produttore Rosario Rinaldo all’Ansa, “e siamo già molto contenti delle immagini di Schiavone che ci arrivano da Aosta.” Primi mesi ad Aosta, dove si svolge la storia principale del vicequestore interpretato da Marco ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ledi4 si sono ufficialmente concluse. Ladi Rai2, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, aveva aperto il set lo scorso marzo ma, come molte produzioni, ha dovuto interrompere le attività in corso a causa della pandemia di Covid-19. Il set ha quindi riaperto all’inizio di giugno con il via ai casting e alle, ovviamente con tutte le misure del caso. “Covid o non Covid, abbiamo trovato il modo per ripartire in sicurezza”, aveva dichiarato il produttore Rosario Rinaldo all’Ansa, “e siamo già molto contenti delle immagini diche ci arrivano da Aosta.” Primi mesi ad Aosta, dove si svolge la storia principale del vicequestore interpretato da...

Ultime Notizie dalla rete : Terminate riprese Terminate le riprese di Reverse: un legal thriller mozzafiato dal respiro internazionale Globalist.it Terminate le riprese del film Reverse di Capece

Un legal thriller mozzafiato dal respiro internazionale che lascerà tutti a bocca aperta. Un famigerato serial killer di Influencer, psicopatico che firma i suoi crimini efferati utilizzando sempre un ...

Un film in realtà virtuale per la candidatura Unesco: ultimate le riprese di “Giotto Beyond Borders”

Sono terminate dunque giusto in tempo al Castello Carrarese - che tra pochi giorni chiuderà al pubblico per l'inizio dei lavori di restauro - le riprese del nuovissimo film in realtà virtuale su Giott ...

Un legal thriller mozzafiato dal respiro internazionale che lascerà tutti a bocca aperta. Un famigerato serial killer di Influencer, psicopatico che firma i suoi crimini efferati utilizzando sempre un ...