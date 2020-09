Tentata concussione, chiesto arresto per uomo della Lega (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli Nord, con il pm Patrizia Dongiacomo, ha chiesto nuovamente l’arresto per l’ex senatore Vincenzo Nespoli, accusato di Tentata concussione. Discuterà venerdì la richiesta davanti al tribunale del Riesame di Napoli. La richiesta di arresto era già stata rigettata dal Gip del Tribunale di Napoli Nord Valentina Giovanniello ma la Procura ha impugnato la decisione e ora la vicenda è finita davanti al Riesame. “Il provvedimento con il quale il gip di Napoli Nord ha rigettato l’arresto è giuridicamente ineccepibile – afferma l’avvocato Rosario Pagliuca, Legale dell’ex senatore – siamo fiduciosi sull’esito del pronunciamento da parte dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli Nord, con il pm Patrizia Dongiacomo, hanuovamente l’per l’ex senatore Vincenzo Nespoli, accusato di. Discuterà venerdì la richiesta davanti al tribunale del Riesame di Napoli. La richiesta diera già stata rigettata dal Gip del Tribunale di Napoli Nord Valentina Giovanniello ma la Procura ha impugnato la decisione e ora la vicenda è finita davanti al Riesame. “Il provvedimento con il quale il gip di Napoli Nord ha rigettato l’è giuridicamente ineccepibile – afferma l’avvocato Rosario Pagliuca,le dell’ex senatore – siamo fiduciosi sull’esito del pronunciamento da parte dei ...

