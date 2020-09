Temptation Island 2020, stasera in tv: cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 23 settembre 2020) anticipazioni 23 settembre Temptation Island 2020, è tutto pronto per la seconda puntata in onda questa sera, mercoledì 23 settembre. Mercoledì 16 settembre è stato il grande giorno: l’inizio dell’edizione 2020 di Tempation Island con l’arrivo dei single e la divisione nei villaggi delle coppie. Inutile girarci attorno: è bastato poco per far innalzare il livello della tensione e scaldare gli animi. Ma cosa ci aspetta nella prossima puntata? Scopriamolo insieme con le prime anticipazioni. anticipazioni 23 settembre Temptation Island 2020: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020)23 settembre, è tutto pronto per lain onda questa sera, mercoledì 23 settembre. Mercoledì 16 settembre è stato il grande giorno: l’inizio dell’edizionedi Tempationcon l’arrivo dei single e la divisione nei villaggi delle coppie. Inutile girarci attorno: è bastato poco per far innalzare il livellotensione e scaldare gli animi. Maci aspetta nella prossima? Scopriamolo insieme con le prime23 settembre: ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - CorriereCitta : #TemptationIsland 2020, stasera in tv: cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata - lapinella : RT @CinguettaTV: Stasera nuova puntata Boom???? di TEMPTATION ISLAND con @lapinella. Nuovi conforti per le coppie e nuove rivelazioni. Per qu… -