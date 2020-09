Temptation Island 2020 le anticipazioni della seconda puntata del 23 settembre

(Di mercoledì 23 settembre 2020)mercoledì 23, letorna mercoledì 23con ladi questa nuova edizione con protagonisti non vip, condotta da Alessia Marcuzzi abile a tenere le fila del racconto e a dialogare con i vari concorrenti. Dopo la primascoppiettante che ha visto l’uscita di scenacoppia Amedeo e Sofia, le altre 5 coppie proseguono il loro viaggio alla scoperta delle rispettive emozioni di coppia. Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide si ritroveranno davanti a nuovi video, nuove emozioni da ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - medusas_hoe : @believeinmusic_ Altro che Temptation Island questa si che è la prova di vero amore ?? - causeiwasthere1 : @giuliagups Domani nonostante Temptation Island noi qui a sclerare appresso ai turchi. Che fine ahahahahha -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Stasera in tv di oggi mercoledì 23 settembre 2020: in scena una nuova sfida fra intrattenimento leggero e cultura. Su Canale 5 torna Temptation Island, su Rai1 Alberto Angela con "Ulisse - il piacere ...Nella prima puntata di Temptation Island Alessia Marcuzzi ha indossato una jumpsuit viola di Isabel Marant, e in molti sono rimasti colpiti dalla sua acconciatura: un fitto intreccio di trecce che la ...