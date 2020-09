Teheran, la serie di spionaggio esce su Apple Tv+ (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una donna, spia del Mossad, rimane intrappolata in Iran dopo che la sua missione va a gambe per aria: è lo spunto narrativo della serie TV israeliana 'Teheran' , che esce in streaming su Apple TV+ ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una donna, spia del Mossad, rimane intrappolata in Iran dopo che la sua missione va a gambe per aria: è lo spunto narrativo dellaTV israeliana '' , chein streaming suTV+ ...

Gog3ta2 : RT @dekuweb: Se vi può interessare, venerdì esce una nuova serie Apple TV di stampo spionistico chiamata Teheran. La seguirò io e ne farò u… - dekuweb : Se vi può interessare, venerdì esce una nuova serie Apple TV di stampo spionistico chiamata Teheran. La seguirò io… - NerdPool_IT : Il 25 Settembre è in arrivo su Apple TV una nuova serie thriller, chiamata Teheran, ambientata in Iran e carica di… - MaragnoThomas : @Marflo66036248 ... saltato sulla sedia mentre la ascoltavo in diretta... tanto da doverla riascoltare poi in diffe… -

Ultime Notizie dalla rete : Teheran serie Teheran, la serie di spionaggio esce su Apple Tv+ Quotidiano.net Teheran, la serie di spionaggio esce su Apple Tv+

Teheran' è stata creata e scritta da un gruppo di cinque sceneggiatori, fra i quali spicca il nome di Moshe Zonder. È importante in quanto autore della serie TV 'Fauda', un thriller/drama che racconta ...

Lega Serie A: «Subito chiarezza sulla riapertura degli stadi»

La distribuzione del vaccino contro il coronavirus inizierà nelle 24 ore successive all’approvazione: «Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile». Lo afferma Donald Trump, sot ...

Teheran' è stata creata e scritta da un gruppo di cinque sceneggiatori, fra i quali spicca il nome di Moshe Zonder. È importante in quanto autore della serie TV 'Fauda', un thriller/drama che racconta ...La distribuzione del vaccino contro il coronavirus inizierà nelle 24 ore successive all’approvazione: «Ci saranno abbastanza vaccini per tutti gli americani entro aprile». Lo afferma Donald Trump, sot ...